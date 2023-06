Con il Sassuolo si riparla di Frattesi. Per l'attacco Zaha e Arnautovic

Se vendere è la priorità di Tiago Pinto per giugno, quella di José Mourinho è di avere una squadra completa da allenare entro il raduno di luglio e che sia, possibilmente, la stessa che giocherà la stagione. (...) . La pazza idea di quest'anno si chiama Mauro Icardi, ma nessuno a Trigoria conferma. L'incontro di ieri tra Tiago Pinto e il dg del Sassuolo Carnevali è servito al dirigente emiliano a capire se ci fossero margini per piazzare Frattesi (la Roma detiene il 30% del cartellino). Magari inserendo nella trattativa Volpato e Tahirovic, due gioiellini che i giallorossi sarebbero pronti a sacrificare. Al momento, però, la Roma ha necessità di incassare e non spendere. (...) Insomma prima riuscirà a incassare i 30 milioni da mettere a bilancio e prima potrà dedicarsi all'attacco. Icardi sarebbe il centravanti ideale per Mourinho, l'unico nodo sarebbe l'ingaggio da 8 milioni che, però, può essere diviso con il Psg come ha fatto il Galatasaray. Piace anche Nzola dello Spezia (c'è la concorrenza dell'Inter), ma può arrivare solo partirà nuovamente Shomurodov. Interessa Wilfred Zaha del Crystal Palace, 30 anni, e Arnautovic del Bologna, ma c'è pure il Milan (oggi è stato ufficializzato l'addio di Massara). (...) È monitorato Youri Tielemans, uno dei parametri ze-ro più ambiti sul mercato e che potrebbe approdare in Premier. Convincerlo è davvero un'impresa, ma da Trigoria confermano che ci stanno lavorando. (...)

(Il Messaggero)