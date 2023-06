Ceduto Tahirovic, Zalewski ai saluti: i giovani della Roma valgono 30 milioni

LEGGO (F. BALZANI) - Giovani d'oro, in tutti i sensi. La Roma fa cassa coi Primavera valorizzati da Mourinho per chiudere il bilancio in attivo e lanciarsi a luglio su obiettivi più da istant team. Dopo Volpato e Missori (a un passo dal Sassuolo) è arrivato il momento dei saluti pure per Zalewski e Tahirovic. Il polacco dal ritiro della nazionale sembra quasi salutare: «Ho già giocato tante partite nella Roma. Posso solo ringraziare Mou per quello che ha fatto per me». Le prossime potrebbe giocarle in Premier dove piace a diversi club. il centrocampista, invece, è passato all'Ajax per 8.5 milioni più 15% su futura rivendita. Due cessioni che potrebbero portare 30 milioni nelle casse romaniste. Si avvicina la permanenza di Llorente: trattativa ai dettagli col Leeds per il rinnovo del prestito.