Caso Chiffi, respinto il patteggiamento di Mourinho

IL TEMPO (L. PES) - È stata rinviata al 22 giugno l'udienza del Tribunale Federale relativa al deferimento ai danni di José Mourinho per le frasi ingiuri-se rivolte all'arbitro Chiffi dopo il match tra Monza e Roma. Ieri il Tfn presieduto da Carlo Sica ha predisposto il rinvio «non ritenendo congrua l'ipotesi di patteggiamento presentata» e così per «consentire alle parti di trovare un nuovo accordo». Il Club aveva lavorato assieme alla Procura, essendo responsabile oggettivo, per arrrivare ad un accordo sul patteggiamento senza però arrivare all'intesa.