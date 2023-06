Caso Chiffi: per patteggiare Mourinho prepara le scuse

Il caso tra Chiffi e Mourinho potrebbe arrivare oggi all'atto finale, con un patteggiamento che permetta all'allenatore di non andare a giudizio e rischiare tra l'una e le due giornate di squalifica. La Roma pagherebbe una multa che andrebbe a un ente benefico, ma il portoghese dovrà anche rilasciare un comunicato di scuse. Non tanto a Chiffi nello specifico, ma all'intero mondo arbitrale.

Dopo la partita col Monza Mourinho aveva usato parole forti nei confronti dell'arbitro: "La Roma come società non ha la forza di dire che questo arbitro non lo vogliamo, come fanno altre società". Non è detto però che le eventuali scuse convincano il Tribunale federale, soprattutto dopo la recente squalifica della Uefa che non attira favori.

(gasport)