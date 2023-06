Caso Chiffi: nessun accordo. Scamacca, Pinto va a Londra

Il patteggiamento tra José Mourinho, la Roma e la Procura federale per le dichiarazioni pronunciate dal portoghese contro l'arbitro Chiffi dopo Spezia-Roma, non è stato accolto dal Tribunale federale perché non ha ritenuto congrua l'ipotesi di accordo presentata. (...) Mourinho e il club avevano trovato un accordo per la presunta violazione sulla base di una sanzione pecuniaria. Intesa che però non ha soddisfatto il Tribunale federale che ha rinviato l'udienza, al 22 giugno. Secondo indiscrezioni, il mancato accordo è dovuto al fatto che la Procura pretendesse le scuse pubbliche al mondo arbitrale di Mourinho. (...) Intanto Pinto domani sarà a Londra, parlerà con il West Ham per conoscere i termini di un eventuale prestito di Scamacca e proverà a trovare degli acquirenti per Ibanez. Il brasiliano piace al Tottenham che al momento però è lontanto dalla valutazione che il gm dà al cartellino del difensore: 30 milioni. Restando all'attacco, Morata invece appare un'operazione complicata perché l'Atletico Madrid dovrebbe pagare parte dell'ingaggio, non essendo possibile usufruire del decreto crescita per lo spagnolo.

(Il Messaggero)