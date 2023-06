Caso Chiffi: le scuse che dividono. Il patteggiamento di José in bilico

Inutile girarci attorno: se la Roma (divisa) non riuscirà a convincere Mourinho a produrre un testo di precisazione – nessuno osa parlare di scuse – sulle parole relative agli arbitri e alle designazioni, l’impressione è che oggi il Tribunale Federale non chiuderà il caso Chiffi (contro cui il tecnico se l’era presa dopo la partita di Monza) con un patteggiamento. Andando in aula il portoghese rischia almeno 2 turni di stop. (...) Anche perché la Figc ritiene di dover godere dello stesso rispetto della Uefa.

(gasport)