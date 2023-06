Calciomercato Roma: sondato anche McKennie

Viste le difficoltà ad arrivare a Frattesi, la Roma studia alternative in mezzo al campo. È attraverso la mediazione del manager Frank Trimboli, infatti, cge il gm giallorosso Tiago Pinto ha contattato Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Il giocatore non verrà riscattato dal Leeds: l’accordo di gennaio prevedeva l’acquisto del cartellino a 34,5 milioni, tornando così alla Juventus, che lo ritiene cedibile ma probabilmente non disponibile a prestarlo per una stagione alla Roma. Tiago Pinto e Mourinho stanno cercando un centrocampista dinamico, una mezz’ala di sostanza e d’inserimento, per completare un reparto che ha aggiunto il talento di Aouar ma ha perso Wijnaldum e Camara.

(corsport)