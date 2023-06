Con l'avvio formale delle operazioni di mercato, il Catanzaro è pronto a costruire la squadra per la prossima Serie B. Tra i tanti nomi, è pronto a decollare l'affare con la Roma per l'arrivo del difensore centrale greco Dimitrios Keramitsis, che dopo essere stato lanciato da Mourinho in prima squadra, con ogni probabilità quest'estate andrà a fare esperienza.

(corsport)