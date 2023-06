Calciomercato Roma: Fenerbahce e Besiktas su El Shaarawy

È ancora da decifrare il futuro di Stephan El Shaarawy, che il 30 giugno andrà in scadenza con la Roma. Come scrive Alfredo Pedullò su twitter, per il Faraone sono in arrivo sirene turche: sia il Fenerbahce che il Besiktas, infatti, hanno mostrato interesse per il numero 92. Sulla lista dei club turchi anche Dzeko, Rebic e Origi. In ogni caso El Shaarawy aspetterà una chiamata della Roma per il rinnovo.