Nome nuovo per la difesa del Cagliari, interessato a Riccardo Calafiori, classe 2002 reduce da una buona stagione con la maglia del Basilea. A Calafiori, pur avendo giocato una semifinale di Conference (contro la Fiorentina) non dispiacerebbe affatto rientrare in Italia. Nell'affare entrerebbe pure la Roma che ha una percentuale sulla futura rivendita.

(gasport)