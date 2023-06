Caccia al 9: Scamacca vuole tornare

Forte, goleador, possibilmente sa-no, certamente economico. L'identikit per il nuovo attaccante della Roma deve rispondere almeno a questi quattro parametri. (...) Da qui l'identikit di Gianluca Scamacca che da semplice idea è diventata nel corso dei giorni qualcosa di più. L'attaccante del West Ham, arrivato in Inghilterra la scorsa estate per complessivi 41 milioni di euro, non ha vissuto una stagione esaltante in Inghilterra e vuole l'Italia. Il ritorno ana Roma è il suo sogno nel cassetto - neanche troppo nascosto. Lui continua ad allenarsi da solo per recuperare dall'operazione al menisco dello scorso aprile. Lasciando ai suoi agenti l'onere di trovare una nuova destinazione, possibilmente italiana. (...) Il problema rimane la formula. Il West Ham vorrebbe monetizzare subito, la Roma spera nel prestito - su cui il club londinese non ha aperto. Si continuerà a lavorare nelle prossime settimane, ma l'obiettivo è centrato. La priorità di giugno però restano i 30 milioni dalle cessioni, da ricavare con i giovani. Volpato su tutti, insieme a Pisilli e Missori, tutti in orbita Sassuolo. In attesa della fumata bianca per N'Dicka questa settimana, si aspettano offerte concrete per Ibanez. (...)

(La Repubblica)