Bove è ormai un idolo. Presto arriva il contratto

Edoardo Bove è ormai un punto fermo della Roma del futuro. Dalla rete contro il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League anche i più scettici si sono ricreduti e in questa stagione il centrocampista ha messo in mostra tutte le sue qualità, imparando anche a giocare da mediano e addirittura da esterno. Il giovane calciatore si sta meritando il rinnovo del contratto, dato che quello attuale (in scadenza nel 2025) non è in linea con il resto della squadra. Bove guadagna circa 350mila euro netti, più o meno la metà di Nicola Zalewski, il quale aspetta la chiamata di Tiago Pinto per intavolare una trattativa. Diverse società, anche estere, si sono interessate a Bove, ma i Friedkin vogliono blindarlo fino al 2028.

(corsport)