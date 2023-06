Boniek, quegli incontri con i Friedkin tra Budapest e Pratica di Mare

Un parterre ricco e qualificato, con tanti occhi rivolti verso il cielo nascosti sotto l’ombra di una visiera. Tra i tanti ospiti di Dan Friedkin a Pratica di Mare c’era anche Zibì Boniek, vicepresidente dell’Uefa e soprattutto simpatizzante dichiarato della Roma, nella quale giocò per tre stagioni tra il 1985 e il 1988. Boniek è stato avvistato più volte in compagnia dei Friedkin. All’Olimpico è capitato spesso, per qualche colloquio informale. Ma di recente gli incontri sono diventati più fitti. Anche di ritorno da Budapest, dove era andato per la finale di Europa League contro il Siviglia, Boniek ha viaggiato sull’aereo privato del numero uno della Roma insieme al presidente federale Gabriele Gravina. [...]

(corsport)