Bologna, c'è anche Bove

Il Bologna ha chiesto più di qualche informazione su Edoardo Bove, classe 2002 della Roma. Il centrocampista piace molto ai rossoblù e a Motta. E poi il Bologna ha bisogno di tutelarsi in mezzo al campo, anche perché gli sviluppi sulle uscite (Dominguez in par-ticolare) potrebbero avere esiti nel giro di poche settimane. La situazione dell'argentino è in stallo. Ha un contratto fino al 2024, ma il rinnovo è bloccato. Sartori ha detto che correrà il rischio di cedere lui e Orsolini, i due con il contratto in scadenza, a zero. Questo significa che verrà fatto un prezzo, nessuno verrà svenduto. Non meno di 15 milioni. Bove potrebbe essere una carta per la Roma.

(corsport)