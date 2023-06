Bologna, Bove e tanti intrecci: piace il giovane giallorosso

Nicolas Dominguez, Davide Frattesi ed Edoardo Bove: destini incrociati sull'asse Bologna-Sassuolo-Roma. Il giovane calciatore giallorosso è un'idea per il centrocampo dei felsinei poiché Dominguez ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire per 20 milioni di euro. Bove è seguito dal Bologna già da gennaio, ma il Sassuolo potrebbe avere una corsia preferenziale: nel caso in cui la Roma riuscisse ad acquistare Frattesi, il classe 2002 potrebbe rientrare nell'affare come contropartita tecnica. La società capitolina è chiamata a rientrare di 30 milioni per non incorrere in sanzioni da parte della UEFA e se altri club dovessero accelerare per Frattesi, il Bologna potrebbe sperare nell'arrivo di Bove.

(Il Resto del Carlino)