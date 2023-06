Berthold: “N’Dicka un gran colpo, con Mourinho può crescere"

IL MESSAGGERO - Thomas Berthold, ex difensore della Roma e campione del mondo con la Germania, ha rilasciato un'intervista al quotidiano romano parlando del neo acquisto giallorosso N'Dicka. Le sue parole:

Che acquisto è N'Dicka?

"Quando ha giocato nell'Eintracht è sempre stato un calciatore che stava bene fisicamente. Bravo nell'uno contro uno, sa difendere e può giocare sia a tre che a quattro. Ha convinto anche in campo internazionale. La Roma ha fatto un buon acquisto".

Come mai l'Eintracht se lo è fatto sfuggire?

"In realtà lo volevano trattenere a tutti i costi. Negli ultimi mesi del campionato ci sono state dei problemi nel club, hanno esonerato l'allenatore e probabilmente era indeciso se rimanere o partire. Alla fine ha deciso di andarsene. E ha fatto bene".

Perché?

"Con Mourinho può crescere e imparare davvero la fase difensiva. Tutte le squadre del portoghese sanno difendere, può maturare e dare il suo contributo".

(...)

È superiore a Ibañez?

"Quando prendi un giocatore a parametro zero hai già guadagnato. Ha vinto l'Europa League lo scorso anno, quest'anno è arrivato in finale di Coppa di Germania con una squadra discreta. L'Eintracht non ha una formazione di fenomeni, li hanno fatto bene un Europa grazie al tecnico e alla tifoseria. In campionato hanno fatto male quest'anno".

(...)