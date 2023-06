Belotti, rinnovo a zero

Zero gol, quattro assist, il 36% dei minuti a disposizione giocati: il campionato di Belotti può riassumersi così. Il 'Gallo' ha strappato applausi e cori dai tifosi della Roma per qualche affondo e un bel po' di spallate subite, ma di gol neanche l'ombra. Il centravanti rimarrà nella Capitale per altri due anni perché è sceso in campo il numero di gare giuste per far scattare il rinnovo automatico fino al 2025. Belotti non ha mai alzato la cresta, sarà bello, un giorno, conoscere i suoi pensieri: perché la scelta di abbandonare il regno granata una stagione fa?

(La Stampa)