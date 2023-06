Baby e donne: macchine da trofei. I Friedkin e la svolta vincente

I trofei adesso sono sette. Ma il voto per il settore giovanile e quello femminile della Roma è vicino al dieci e lode. Ieri a Senigallia, l'Under 17 femminile giallorosa ha messo le mani sullo scudetto, l'ennesimo titolo ottenu-to dal club dei Friedkin nell'ultima stagione. (...) Il successo di ieri si aggiunge al campionato vinto dalla Primavera femminile (il quarto consecutivo) e ai titoli nazionali dei ragazzi dell'Under 16, che si sono confermati campioni d'Italia, e dell'Under 17, e alla Coppa Italia vinta dalla Primavera di Guidi. Numeri che rispecchiano la politica messa in atto a Trigoria dall'arrivo dei Friedkin, che da subito hanno deciso di puntare sulla linea verde per rendere sostenibile il progetto. Un piano che non prevede soltanto giovani talenti da prendere sul mercato per rinforzare la Roma "dei grandi" (il prossimo può essere Savio) ma soprattutto l'individuazione delle migliori promesse del territorio cittadino e regionale per creare una base solida da cui attingere in futuro, plasmando giocatori che potrebbero diventare pedine preziose per la prima squadra o generare ricavi. Un processo accelerato dalle intuizioni di José Mourinho, che nella Capitale ha già lanciato una serie di "bambini", come Zalewski, Bove, Volpato, Missori, Tahirovic e Felix Afena Gyan. (...) Oltre ai trofei conquistati dai baby, il fiore all'occhiello dell'ultima stagione è lo scudetto vinto dalla Roma femminile di Spugna. A cui va aggiunta la Supercoppa, senza dimenticare i quarti di finale raggiunti alla prima partecipazione in Champions League. Traguardi che sono la fotografia di un percorso iniziato nel 2018 con Betty Bavagnoli in panchina. (...)

(gasport)