Attento Mou: Dybala tenta i soliti sauditi

Leonardo Spinazzola ci sta pensando, Paulo Dybala sta cercando di capire se qualcuno vuole portarlo lontano da Roma. Per il primo c'è l'interesse dell'Al-Ahli in Arabia Saudita, anche se un'offerta vera e propria non gli è stata ancora comunicata. Siamo all'inizio di una negoziazione che il procuratore Davide Lippi sta curando con riservatezza. Nel frattempo il club arabo ha messo le mani su Roberto Firmino, con l'intento chiaro di non fermarsi qui. Loro come altre squadre del fondo Pif stanno cambiando gli equilibri del mercato internazionale, per questo a Trigoria comincia ad esserci preoccupazione per i segnali che Dybala potrebbe ricevere in prospettiva.

L'argentino ha una clausola di rescissione per l'estero di appena 12 milioni, con scadenza a fine luglio. Conta solamente la volontà del giocatore, che alla soglia dei 30 anni potrebbe valutare un'offerta se questa fosse veramente irrinunciabile. La Roma dal canto suo non vuole neanche immaginarlo. Questione diversa per Spinazzola, in scadenza di contratto e con un costo a bilancio di 11,7 milioni. Mourinho non sarebbe felice di perderlo, ma per Dybala sarebbe molto peggio. Nel frattempo oggi conoscerà il verdetto sul caso Chiffi, dopo le 4 giornate di squalifica decise dalla Uefa.

