Asta diritti tv: Serie A in caduta libera. Oramai vale come la Ligue1 francese

[…]La Serie A, sempre più alla canna del gas, ha provato ad anticipare i tempi dell'asta dei diritti Tv del triennio 2024-27; lo ha fatto dopo una serie di studi che l'hanno portata ad aprire a una cessione non solo per un triennio, ma per un quadriennio dopo aver messo in vetrina, per stimolare i compratori, qualcosa come 24 differenti pacchetti di partite; e sapete che cosa è successo dopo tutto ciò? È successo che metà dei compratori potenzialmente interessati, e cioè Rai, Amazon e Paramount, se ne sia andata senza nemmeno partecipare; e che l'altra metà, e cioè Dazn, Sky e Mediaset, abbia scritto in busta chiusa cifre talmente basse da tramortirei presidenti che avevano fissato la base d'asta a 1 miliardo e 150 milioni. L'offerta ha superato di poco, complessivamente parlando, i 600 milioni: cioè poco più della metà del minimo stabilito, lo stesso livello in cui si arrabatta il campionato francese di Ligue 1, fanalino di coda dei top 5 campionati europei. […]



(Il Fatto Quotidiano)