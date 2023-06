Assist dell'Inter per le finanze dei giallorossi

Milano-Roma via Sassuolo. E non c'entra nulla l'alta velocità. Ma un'asse di mercato che da qui a pochi giorni potrebbe dare ai giallorossi quell'ossigeno obbligatorio che vale 30 milioni di euro entro il 30 giugno. Il tutto grazie a Davide Frattesi. Perché il sogno del mercato giallorosso che ha attraversato due sessioni estive è sempre più vicino all'Inter. Il placet del giocatore c'è da tempo, nonostante la Roma non lo abbia mai mollato e la Juventus abbia sempre una corsia preferenziale. (...) Un affare da oltre 30 milioni di

euro che porterebbe nelle casse giallorosse circa 10 milioni (il famoso 30%) e darebbe liquidità al Sassuolo per chiudere la doppia operazione per Volpato e Missori. La Roma li valuta 12 milioni di euro complessivi, che aggiunti agli 8 incassati dall'Ajax per Tahirovic e i 10 di Frattesi porterebbe il club a centrare l'obiettivo economico imposto dalla Uefa. Il tutto senza aver intaccato il pa-trimonio tecnico della squadra. (...) Sistemate le cessioni arriverà il momento degli acquisti, con l'obiettivo primario dell'attaccante. Per Gianluca Scamacca è in programma nei prossimi giorni un nuovo contatto con il West Ham, dopo il lavoro di diplomazia degli agenti del calciatore, per convincere il club inglese ad aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto.

(La Repubblica)