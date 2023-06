Arbitri e club, si deve ricucire

José Mourinho ha salutato il popolo in adorazione indicando il prato dell'Olimpico: io rimango qui, sembrava suggerire dopo Roma-Spezia. Chissà se un qui reale o un qui indefinito. [...] Se ci sarà un prossimo anno con Mourinho, sarà possibile viverlo continuando a baruffare con gli arbitri in ogni partita? Detto che Salvatore Foti, col suo record mondiale di espulsioni e ammonizioni da vice, quest'anno non ha affatto dato bella mostra di sé, la Roma ha davvero voglia, o bisogno di essere la squadra invisa agli arbitri in ogni latitudine? [...] Mourinho ci dice che rimane "qui" e ad alcuni sembra una minaccia. Il popolo sembra dire "Mourinho o morte", ma sarebbe un errore anche quello perché di tecnici bravi in giro ce ne sono. Come ci saranno pure un "qui" e un futuro diversi, più allineati con i pianeti, visto che di certo la Roma non può permettersi di litigare col mondo. Questo è il nodo Mourinho e l'origine della perplessità di Friedkin, che tra l'altro di comprare tutti quei giocatori non ha alcuna intenzione. Quindi?

(Il Messaggero - A. Sorrentino)