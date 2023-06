Aouar si presenta: "Qui per Mou"

La prima mossa di mercato della Roma si chiama Houssem Aouar, centrocampista svincolato ex Lione che ha firmato un contratto di cinque anni a circa 3 milioni a stagione. Indosserà la maglia numero 22, quella che è stata per lungo tempo di Zaniolo. Nella sua prima intervista, completamente in italiano, ha svelato che uno dei motivi per cui ha scelto i giallorossi è José Mourinho: «Il mister ha una grande storia, vince sempre. Ha una mentalità vincente e questo mi piace. So che può aiutarmi molto. La Roma è il progetto giusto per me e Pinto ha dimostrato un grande interesse nel volermi qui». Effettivamente la trattativa con il giocatore era partita già nei primi giorni di gennaio, si è poi concretizzata nelle settimane se guenti. Ad aprile poi, è stato avvistato nella Capitale per svolgere le visite mediche preliminari. […] L'intenzione di Mou è inserirlo al più presto nel gruppo trasferendogli tutti i dettami tattici prima del 20 agosto, data d'inizio della Serie A. […] La posizione che preferisce è quella di mezzala sinistra, ma nella Roma può essere un ottimo partner sia di Matic che di Cristante. E grazie alle sue doti offensive potrebbe giocare anche sulla trequarti accanto a Dybala permettendo a Pellegrini di rifiatare qualche partita, o vice-

versa. Il punto debole è la fisicità (è alto 175 cm), ma se protetto a centrocampo da un colosso come Matic può avere la libertà di esprimersi al meglio.

(Il Messaggero)