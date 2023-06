Aouar: “Roma la scelta ideale, qui diventerò grande”

La notizia era nell’aria da settimane, ma da ieri è ufficiale: Houssem Aouar è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista franco-algerino, che ha scelto la maglia numero 22 appartenuta fino allo scorso anno a Zaniolo, nei giorni scorsi è stato nella Capitale per sbrigare tutte le formalità e per firmare il contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2028. [...] A Trigoria lavorerà con Mourinho. «È un onore per me, ha una grande storia, vince sempre, la sua mentalità mi piace e so che può aiutarmi molto. In questo periodo ho guardato diverse partite della Roma: in Europa League è stata una grande stagione. Voglio diventare un grande giocatore e vincere trofei per i tifosi: non vedo l’ora di giocare all’Olimpico perché so che i tifosi della Roma sono unici. Spero di renderli orgogliosi e sarò pronto per loro». [...] Per quanto riguarda il centravanti, continuano i contatti con il West Ham per Scamacca mentre El Shaarawy piace in Turchia a Fenerbahce e Besiktas. Dopo la finale di Champions League, la Uefa ha pubblicato il ranking definitivo della stagione: la Roma chiude (per la prima volta nella sua storia) al decimo posto con 97.000 punti, seconda italiana dietro alla Juventus (ottava) e davanti all’Inter.

(corsera)