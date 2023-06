Ancora rinforzi a centrocampo

Per costruire una Roma da Champions servono giocatori da Champions, Quindi investimenti dal, mercato che possano alzare l'asticella della rosa. (...) José si aspetta dei rinforzi di livello e che siano funzionali al suo calcio. Servono almeno quattro titolari dal mercato: un difensore centrale, uno o più esterni, un centrocampista e uno o più centravanti. Troppo? Le difficoltà della Roma nell'ultima stagione sono arrivate da questi ruoli: rinforzarli è l'unica via per alzare il livello della formazione titolare. NDicka prenderà il posto di Ibanez, Aouar invece di Wijnaldurn. Entrambi i giocatori però a gennaio disputeranno la Coppa d'Africa rispettivamente con Costa d'Avorio (Paese ospitante) e Algeria. Rischiano quindi di rimanere fuori a lungo e tornare stanchi dopo le tante partite ravvicinate (...)

(corsport)