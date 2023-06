Anche l'Under 16 campione d'Italia: storico poker

Dopo la vittoria dell'Under 17 tre giorni fa in finale contro l'Inter, anche la Roma Under 16 si laurea campione d'Italia per il secondo anno di fila, dopo la vittoria per 3-2 contro la Fiorentina a San Benedetto del Tronto. Per il vivaio giallorosso è stato un poker di successi, considerando anche il campionato Under 13 Pro e l'Under 14 Regionale. Le reti decisive portano la firma di Coletta, Cinti e Arduini, nipote di Picchio De Sisti, uniti alle geometrie di Di Nunzio, la corsa di Cama e la brillantezza di Belmonte. Il tutto senza il capitano Zinni, fuori per una rottura del crociato in semifinale.

Dopo 12 minuti i giallorossi vanno in vantaggio con un gol di Coletta su assist di Arduini e sette minuti dopo trovano il raddoppio con Cinti che segna da distanza ravvicinata su assist di Coletta. La Fiorentina di Capparella reagisce e a fine primo tempo accorcia le distanze con Turnone, ma la Roma resta in piedi e nella ripresa trova il tris con Arduini. Inutile il gol nel finale di Pisani, è festa giallorossa.

(corsport)