Amarezza Wijnaldum: "Ho perso la gioia"

Georginio Wijnaldum e la Roma sono lontanissimi, al netto delle belle parole che il centrocampista ha fatto recapitare a Mourinho: "La gente non lo conosce. Si dicono tante cose su di lui, ma è stato fantastico con me - rivela l'olandese in un'intervista a L'Equipe -. Quando avevo bisogno, potevo contare su di lui. Sono un calciatore migliore dopo che mi ha allenato". Pinto non ha intavolato una trattativa con il PSG né per il riscatto né per un altro prestito e al momento un suo ritorno a Trigoria appare molto difficile se non impossibile. Wijnaldum ha parlato anche del suo futuro: "Devo incontrare il PSG. Non posso dire di aver perso la fiducia, ma la gioia. Ho bisogno che la gente creda di nuovo in me, sono lo stesso giocatore che ero al Liverpool".

Il classe '90 era arrivato nella Capitale il 4 agosto, ma venti giorni dopo si ruppe la tibia in allenamento. L'olandese è sempre stato sostenuto dalla tifoseria, ma il feeling si è spezzato dopo la finale di Europa League a causa dell'atteggiamento svogliato dimostrato dal calciatore. Durante Roma-Spezia, infatti, è stato l'unico a essere fischiato alla lettura delle formazioni.

(corsport)