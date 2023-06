Adesso testa allo Spezia. In palio c'è l'Europa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Subito in campo per preparare l'ultima giornata di campionato. Dopo la sconfitta in finale di Europa League con il Siviglia ai rigori e la conseguente mancata qualificazione in Champions League, la Roma dovrà cercare di preparare al meglio l'ultima gara di campionato contro lo Spezia. Pellegrini e compagni sono tornati nella capitale nella nottata di ieri e Mourinho, dopo i 140 minuti di gioco e il viaggio in aereo da Budapest, ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi calciatori. Il primo allenamento è previsto per oggi pomeriggio, quando la squadra si riunirà per la prima seduta di allenamento in vista della trentottesima giornata di Serie A contro la compagine ligure, con la squadra che svolgerà una sessione di scarico, dividendosi tra palestra per chi è sceso in campo alla Puskas Arena e campo per chi non ha giocato. L'unico vero allenamento prima della gara di domenica sarà quindi quello di domani, con la Roma che dovrà cercare di trovare una vittoria che manca del 6 aprile all'Olimpico conto l'Udinese. Quella che poteva essere un'occasione per salutare i tifosi, che riempiranno nuovamente lo stadio in questa stagione - anche quando, proprio in occasione della gara di mercoledì, i calciatori non sono scesi in campo, ma sul terreno di gioco c'erano solamente sei maxischermi - si è -trasformata in una gara decisiva, quasi da dentro o fuori, che deciderà quale competizione europea la Roma giocherà il prossimo anno. Una delle variabili è tuttavia, ex-tra-campo: la Juventus è infatti ancora in attesa di una possibile sentenza Uefa per la presunta violazione del fair play finanziario, oltre al settlement agreement stipulato lo scorso settembre, con una pena che potrebbe prevedere un'esclusione dalle coppe per almeno un anno. In attesa di notizie da parte dell'organo europeo i giallorossi hanno tuttavia tra le proprie mani la possibilità di guadagnarsi autonomamente un accesso alla prossima Europa League, battendo in casa lo Spezia che, a sua volta, si giocherà una permanenza in Serie A - nel caso in cui i liguri dovessero terminare a pari punti in classifica con l'Hellas Verona, impegnato in casa con l'Empoli, si andrebbe allo spareggio per decretare la squadra retrocessa. Un'eventuale sconfitta domenica, in concomitanza con una vittoria dei bianconeri, significherebbe tornare a giocare la Conference League, portando così i giallorossi a riconsiderare la preparazione estiva - è in programma una tournée in Asia dal 26 luglio al primo di agosto - a causa del play-off. Lo spareggio di qualificazione si giocherebbe infatti tra la prima e la seconda giornata di campionato: l'andata è in programma il prossimo 24 agosto, con la prima gara di Serie A che ci sarà quattro giorni prima, nel fine settimana del 20. Il ritorno della gara di Conference si giocherebbe invece il giovedì successivo, il 31 agosto.