Ad Assisi festa di cuore per lo sposo Spinazzola

Di ruolo è difensore, ma Leonardo Spinazzola ieri ha segnato la sua doppietta più importante: ha gonfiato d'amore la rete e ha detto ancora "sì" alla moglie Miriam Sette. La maglia giallorossa numero 37 ha rinnovato nella sua Umbria le promesse di matrimonio con la donna che lo accompagna dal 13 agosto 2010, per rivivere con gli amici e tanta Roma quelle nozze ufficiali che nel 2020 li hanno visti soli davanti alla consigliera comunale Tiziana Filena. (...) . E ieri, in mezzo alle colline umbre, tra Bevagna e Assisi, insieme ai figli Mattia e Sofia, hanno detto ancora sì in mezzo a tanti amici. Non solo capitan Pellegrini, ma anche Cristante, Belotti e un intonatissimo Gianluca Mancini che la sera prima era tra i coristi della serenata che Leo ha dedicato a Miriam. Lui in camicia bianca e pantaloni azzurri, lei in un candido vestito corto e stivali marroni: le ha cantato "Piccola stella" di Ultimo, alzando l'acuto su «Sei la cosa più bella che indosso». (...) «Bellissimi», si è solo fatto scappare qualche ospite, davanti al riserbo imposto dall'organizzazione - la wedding planner è la moglie di Pazzini - per un matrimonio che ha visto amici e parenti tra lacrime e goliardia. (...)

(Il Messaggero)