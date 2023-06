Abraham vola a Londra per operarsi

Tammy Abraham ha deciso: si opererà a Londra. Dopo ore di consulti, visite e consigli, l’attaccante inglese ha scelto casa sua per iniziare il lungo percorso che, entro la primavera del prossimo anno, lo porterà di nuovo in campo. (...) Trascorrerà i prossimi mesi tra la palestra e il lettino della fisioterapia, sostenuto dall’affetto dei tifosi e della famiglia. La Roma lo ha lasciato libero nella sua scelta di operarsi in Inghilterra, anche se accanto a lui ci sarà prima un medico e poi un fisioterapista del club. (...) Salvo clamorosi ripensamenti volerà a Londra nelle prossime ore per l’intervento e cominciare subito la riabilitazione. Ieri il giocatore era ancora al Fulvio Bernardini per studiare con lo staff medico e quello dei fisioterapisti il lavoro da svolgere in estate durante la prima fase del percorso riabilitativo. La buona notizia per la Roma è che Abraham non si è perso d’animo nonostante il brutto infortunio. (...)

(corsport)