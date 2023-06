Abraham operato a Londra. Intervento riuscito al crociato sinistro, fuori almeno 6 mesi

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Intervento chirurgico perfettamente riuscito per Tammy Abraham. Tramite un comunicato sul sito del club, la Roma ha annunciato che nella giornata di ieri il centravanti inglese si è sottoposto all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. L'attaccante inglese, uscito con l'auto medica tra gli applausi dei propri tifosi all'ultima giornata di campionato con lo Spezia, nei giorni scorsi aveva deciso di operarsi a casa sua, a Londra, e la scelta è ricaduta sul Cromwell Hospital. L'intervento è stato effettuato dal dottor Andy Williams, con la presenza del dottor Massimo Manara, responsabile sanitario dell'As Roma. Il centravanti rimarrà ancora per qualche giorno nella clinica e a breve inizierà il percorso di riabilitazione programmato dallo staff medico del club. I giallorossi dovranno quindi tornare sul mercato per cercare di rimpiazzare l'inglese, che potrà tornare in campo solamente a 2024 già inoltrato, con Belotti che vestirà ancora la maglia della Roma visto il rinnovo automatico. In questi giorni, infatti, oltre alle cessioni, sta infatti lavorando per portare a Mourinho un nuovo centravanti.