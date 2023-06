Abraham nel 2024. Contatto per Nzola e Belotti rinnova

Abraham sta cercando di reagire all'infortunio nel migliore dei modi e dopo un consulto dai medici svizzeri di fiducia della presidenza, il centravanti deciderà dove operarsi: Italia, Francia e Stati Uniti le ipotesi. Il numero 9 della Roma non tornerà in campo prima del 2024 e Mourinho spera di riaverlo a disposizione a febbraio. Lo stop di Abraham ha cambiato i piani di mercato dei giallorossi, che intanto hanno rinnovato automaticamente il contratto di Belotti fino al 2025 grazie alle presenze e ai minuti collezionati in questa stagione. Piace molto Nzola dello Spezia e dopo la partita di domenica c'è stato un nuovo contatto tra le due dirigenze: il giocatore ha aperto al trasferimento e la richiesta economica si aggira tra i 6 e gli 8 milioni, con Shomurodov che difficilmente potrà rientrare nell'affare poiché percepisce troppo e allo Spezia non interessa. Tra gli altri profili valutati ci sono Firmino e Arnautovic, ma non sono in cima alla lista.

Capitolo El Shaarawy: il 'Faraone' vuole rimanere e la Roma vuole tenerlo. Le parti stanno lavorando, ma c'è ottimismo.

Solbakken potrebbe andare via nel caso in cui arrivasse un'offerta particolarmente soddisfacente. Il norvegese, arrivato a parametro zero, piace in Germania.

(corsport)