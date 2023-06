Abraham ko 6 mesi: si apre la caccia al nuovo bomber

Nel corso di Roma-Spezia Abraham ha rimediato, in uno scontro fortuito con Ampadu, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I più pessimisti si aspettano 8/9 mesi ai box, mentre gli ottimisti parlano di rientro all'inizio del 2024. In ogni caso è una mazzata per la Roma, che era pronta a incassare denaro dalla cessione del centravanti, che interessava ad Aston Villa ed Everton. I giallorossi ora sono alla ricerca di un nuovo attaccante e i nomi principali sono quelli di Icardi e Nzola, soprattutto se lo Spezia dovesse retrocedere in Serie B. Morata e Arnautovic, invece, sembrano più fantacalcio.

(corsera)