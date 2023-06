Mentre Pinto è alla ricerca di un centroavanti che possa sostituirlo nella prima parte della prossima stagione, Tammy Abraham continua ad allenarsi in palestra per non perdere il tono muscolare. (...) Il numero 9 ha postato un video su Instagram mentre si allena con la frase “Seconda settimana”. Per lui sarà un’estate di lavoro, per provare a rientrare il prima possibile.

(corsera)