Abbonamenti per le coppe: si parte

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il successo della campagna abbonamenti per il campionato 2023/24, che ha superato i 37mila tagliandi, la Roma ha annunciato anche la possibilità di acquistare le tessere riguardanti le partite di coppa. Il pacchetto, acquistabile a partire dalle 16 di oggi, comprenderà come lo scorso anno le tre gare casalinghe del girone di Europa League e l'ottavo di finale di Coppa Italia. La vendita sarà riservata esclusivamente a chi ha già sottoscritto un abbonamento per la Serie A 2023-24, che potranno così confermare il rispettivo posto a un prezzo dedicato. Si parte infatti dai 43 euro per le Curve, passando per i 93 della Tribuna Tevere Top Centrale, per arrivare ai 110 della Monte Mario Centrale Sud, con la possibilità di rateizzare la spesa in tre rate grazie a Klarna. Saranno inoltre previste delle riduzioni per quanto riguarda tutti i tifosi Under 16: tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2008 potranno infatti approfittare di un prezzo ridotto di 40 euro.