Abbonamenti a quota 35mila. Giallo sui posti in Curva Sud

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Superati i 35mila abbonamenti in meno di 20 giorni. Numeri da capogiro per la campagna abbonamenti di campionato della Roma per la prossima stagione. Dopo i trentatré sold-out di quest’annata- che salgono a 34 se si considera anche l’Olimpico pieno per la finale a Budapest – i tifosi giallorossi hanno voluto confermare tutto il loro amore per la squadra e per José Mourinho, raggiungendo praticamente la quota dello scorso anno in meno di 20 giorni – nel 2022/23 sono state 36.000 le sottoscrizioni.

Risultano infatti esauriti molti settori, senza neanche un posto disponibile in Curva Sud, nei Distinti Sud, nei Distinti Nord e in Curva Nord – a chi ha sottoscritto l’abbonamento in questi ultimi due settori, in occasione della gara contro la Lazio verrà garantita una fase di acquisto riservata con un prezzo dedicato e la facoltà di scegliere un nuovo posto.

I prezzi popolari – con la possibilità di pagare in tre rate senza interessi – mista a una stagione culminata con una seconda finale europea consecutiva, hanno invogliato i tifosi giallorossi a prenotare un posto per il prossimo campionato, in attesa di sottoscrivere anche quello per l’Europa League, che potrebbe comprendere anche il primo turno di Coppa Italia, come successo in questa stagione.

Nel frattempo, va registrata una particolarità riguardante i biglietti a disposizione in Curva Sud. Venduti per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, nella quale i tifosi viola hanno occupato il settore caldo della tifoseria romanista, circa 8500 posti (capienza completa), ovvero mille in più rispetto a quelli messi a disposizione alla Roma per l’attuale campagna abbonamenti. Dalla Questura filtra una motivazione kegata a problemi di «l’ordine pubblico», senza fornire ulteriori dettagli, la società, dal canto suo, vorrebbe mettere a disposizione quei mille posti ai tifosi della Roma, seggiolini che verrebbero polverizzati verosimilmente in pochi minuti.