A Trigoria si lavora per N'Dicka e Scamacca

Gianluca Scamacca vuole tornare in Italia e se la destinazione fosse Roma tutti i tasselli tornerebbero al loro posto. Mourinho ha bisogno di un attaccante che prenda il posto di Abraham infortunato e Gianluca sarebbe disposto a spostarsi in prestito per un anno dopo la stagione da dimenticare al West Ham. […]Sempre in attacco piace Zaha, che però è nel mirino del Psg. In stand-by l'operazione Frattesi. In definizione invece N'Dicka: il difensore ha detto si alla Roma che lo aspetta a giorni in città per le visite mediche.

Capitolo Posch: il terzino del Bologna è monitorato da tempo. La conferma arriva dal diretto interessato: «La Roma? Sarebbe allettante ma non è ancora il momento di parlarne».

(Il Messaggero)