A Trigoria dal 10 luglio, niente Algarve

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma non andrà in ritiro in Portogallo. Comincia a delinearsi il programma estivo dei giallorossi in vista della prossima stagione. Pellegrini e compagni si raduneranno nuovamente a Trigoria, divisi in due gruppi: il 10 luglio torneranno infatti tutti i calciatori non convocati dalle nazionali, mentre questi ultimi avranno qualche giorno di vacanza In più, circa una settimana. Prima della partenza per l’Asia in programma il 22 luglio, dove i giallorossi affronteranno in una tournée Tottenham, Wolverhampton e Incheon United, la Roma affronterà due test interni, così come già successo lo scorso anno, quando vennero affrontati a porte chiuse tra le mura del Fulvio Bernardini il Trastevere e l'Ascoli. Il rientro nella Capitale è programmato per il 2 agosto e, prima dell’inizio del campionato, con la prima giornata che andrà in scena nel weekend del 19-20 agosto - ci saranno altre due amichevoli – ancora da organizzare - che potrebbero servire anche come presentazione della squadra davanti a un Olimpico che potrebbe riempirsi come già successo lo scorso anno con lo Shakhtar Donetsk.