Women, bis in Primavera: Juve battuta ed è Scudetto

La Roma è campione d'Italia. Ancora una volta con una squadra femminile. La squadra Primavera di Francesco Viglietta ha battuto 2-0 la Juventus nella finale scudetto grazie alle reti di Pellegrino Cimò e di Kajzba, e per la quarta volta di fila conquista il tricolore. Per la quarta volta consecutiva è la Juve a cadere in finale. La Roma è un vero e proprio incubo per le bianconere, che quest'anno si sono viste strappare il tricolore anche con le "grandi". Double centrato. Ma non è finita qui: l'ultimo atto della stagione sarà la finale di Coppa Italia il prossimo 4 giugno: sempre Roma-Juve.

(Il Messaggero)