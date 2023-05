Uno spezzone per Dybala, Smalling ci prova

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala, Smalling, El Shaarawy e Llorente si allenano a Trigoria. In vista della semifinale di ritorno in Germania, i calciatori infortunati rimasti a Roma ieri si sono ritrovati al Fulvio Bernardini per cercare di recuperare dai rispettivi infortuni. Il centrale inglese, l'ala di Savona e il campione del mondo argentino si sono trovati al centro sportivo per una sessione mattutina, come testimoniato dalla storia pubblicata su Instagram dal «Faraone».

Per la gara di giovedì non dovrebbe essere in dubbio la presenza, per almeno uno spezzone di partita, di Dybala - l'unico del gruppo non infortunato, ma neanche al massimo della condizione fisica dopo il colpo di Palomino durante la sfida contro l'Atalanta. Stanno invece lavorando giorno per giorno El Shaarawy e Smalling per poter tornare a disposizione di Mourinho il prima possibile, partendo proprio dalla sfida alla BayArena.

E in vista della trasferta di giovedì in Germania i giallorossi torneranno questa mattina ad allenarsi al Fulvio Bernardini. Pochissimi giorni a disposizione per Mourinho per preparare al meglio la semifinale di Europa League. Il tecnico portoghese con il Leverkusen potrà contare nuovamente sui giocatori che ieri sono rimasti in panchina, o che sono subentrati a gara in corso, come Matic, Pellegrini e Mancini.

Restano da valutare le condizioni di Celik, costretto a uscire anzitempo nella gara di ieri - nulla da segnalare invece per Abraham. Il terzino turco ha infatti accusato un fastidio al flessore sinistro, e la sua presenza nella gara di giovedì diventa quindi un'incognita.