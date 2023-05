Una coppa che può valere oltre 60 milioni

Siamo andati a osservarla da vicino, nella sua versione gigante, in posa per i tifosi sulla collina di Buda. Abbiamo fatto alcune domande alla Coppa, al trofeo dell'Europa League, per capire qualcosa di più di Lei.

Signora Coppa, ha davvero un aspetto imponente. Quanto pesa?

«La mia stazza è di 15 chili in effetti sono il trofeo più pesante tra quelli che premiano i vincitori delle competizioni Uefa. Il calice è d'argento, il piedistallo di marmo.

Se le interessa sono alta 65 centimetri, larga 33 e profonda 23. Ah: mi ha disegnata un laboratorio italiano, il Bertoni di Milano».

Si sposerà con la squadra vincitrice?

«No. Io sono un esemplare unico e, a parte qualche viaggetto temporaneo, tormerò nella sede di Nyon. Chi merita di sollevarmi e baciarmi in campo, ottiene poi una riproduzione fedele da esporre in bacheca. Neppure il Siviglia, che mi ha vinto più di tre volte, per la precisione cinque da quando non mi chiamo più Coppa Uefa, ha potuto tenermi con sé per sempre. La Uefa ha conferito però al club un riconoscimento speciale».



Quantocrede di valere in termini di denaro e prospettive?

«Dipende dal club e dal Paese. Pero accetto di fare un piccolo calcolo. Secondo me, tra il premio Uefa che è di oltre 4 milioni e la partecipazione alla Champions League che ne vale almeno 50, superiamo senz'altro i 60 milioni perché dobbiamo considerare anche gli incassi al botteghino. Inoltre, non dimentichi l'abilitazione a competere per la mia collega: la Supercoppa europea. La Roma non l'ha mai giocata e potrebbe viverla per la prima volta il 16 agosto ad Atene».



