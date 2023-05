Un record cambia la storia

La Roma non ha mai vinto due finali di fila in Europa, anche perché prima di Tirana non aveva mai raggiunto un titolo UEFA. Se ci riesce a Budapest, stabilirà un record. Inoltre José Mourinho diventerebbe l'unico allenatore ad aver vinto sei trofei europei (al momento è a quota cinque come Trapattoni). Sono passati venti anni dall'impresa di Siviglia, quando con il Porto lo Special One vinse la Coppa UEFA. E ora proprio contro gli andalusi il tecnico spera di chiudere il cerchio per poi dedicarsi la futuro. L'allenatore tiene ancora una porta aperta ai Friedkin e se la Roma dovesse qualificarsi in Champions (e quindi tornare a casa con una nuova coppa), magari valuterà la proposta di rinnovo contrattuale che non è mai arrivata. Potrebbe anche accadere il contrario: proprio perché ha raggiunto un traguardo storico potrebbe lasciare la Roma avendo la consapevolezza di aver toccato la cima della montagna. Se arrivasse la chiamata di un top club come PSG o Real Madrid, non ci sarebbe probabilmente corsa e la separazione sarebbe immediata. Se non dovesse arrivare, invece, non escluderebbe l'ipotesi di un punto d'incontro con i Friedkin. Non tanto sui soldi ma sul progetto tecnico, del quale vuole sentirsi unico responsabile. Il tecnico vuole plasmare una nuova creatura e intanto ha chiesto a un paio di giovani di restare alla Roma. Per crescere insieme a lui.

(corsport)