Un mercoledì da lupi. Roma per la storia

Il futuro inizierà al fischio finale, quando si deciderà chi è l’infallibile di coppa: se il Siviglia, che non ha mai perso l’Europa League o se Mourinho che non ha mai perso le finali europee. [...] Allo stadio non ci sarà il tutto esaurito, una parte di posti è ancora disponibile, anche perché i viaggi dalla Spagna erano proibitivi e, nonostante i voucher da 200 euro che la società aveva promesso a chi voleva partire per Budapest, molti tifosi del Siviglia hanno rinunciato. I romanisti, invece, saranno oltre i 15 mila annunciati: molti hanno comprato i biglietti sui mercati secondari. Mourinho ha scelto per la sua squadra un hotel al centro del castello di Buda, con vista sul Danubio, accanto alla coppa gigante piazzata a uso e consumo dei turisti e dei tifosi con sciarpa ricordo acquistata all’official shop dietro l’angolo. La coppa è ad appena cento metri, ed è una distanza piccola, ma può essere enorme, con l’addio di Mourinho. [...]

(La Repubblica)