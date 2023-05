Tutta la serie A con Palladino e gli arbitri. Inizia la ribellione al solito teatrino di Mou

E tanto tuonò (Mourinho) che finalmente piovve (deferimento). E non solo. Perché l'ultima intemerata del tecnico portoghese riferita all'arbitro Chiffi di Monza-Roma ha addirittura provocato una sollevazione generale. Ha cominciato, con ammirevole coraggio, Raffaele Palladino, giovane allenatore al suo esordio strepitoso in serie A, poche ore dopo la fine della partita. «Scandaloso il comportamento della panchina della Roma». (...) Si è "svegliato" pure il presidente dell'associazione allenatori, Renzo Ulivieri, un toscano un tempo dai giudizi taglienti, il quale ha puntato il dito sul proprio associato sull'altra questione aperta, e cioè la news di essere andato in panchina «con un microfono in funzione». «Tale evento mina l'intero sistema». (...) Forse non è altrettanto noto che nella classe arbitrale italiana a un certo punto si è registrato un corto circuito perché molti fischietti hanno segnalato al designatore Rocchi la difficoltà nel gestire le partite della Roma. Di qui, qualche settimana fa, l'incontro di Rocchi con la dirigenza giallorossa. Ma il paradosso è un altro. E cioè, secondo fonti interne all'Aia, il ripetersi di battibecchi, proteste sguaiate e frasi ingiuriose, avevano spinto alcuni arbitri a valutare l'ipotesi estrema di "rinunciare" a dirigere partite della Roma in segno di protesta. (...)

(Il Giornale)