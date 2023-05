Turnover e staffetta: il piano Siviglia

Salernitana e Fiorentina, poi il Siviglia. Mourinho ha studiato e organizzato attentamente il programma di gestione dei suoi giocatori per arrivare alla finale di Budapest nelle migliori condizioni atletiche. Sarà turnover nelle prossime due gare, ma sopra, tutto staffetta tra i titolari per concedere loro i minuti necessari per mantenere la forma atletica ed evitare la stanchezza. (...) Quindi Smalling, Llorente, El Shaarawy e, naturalmente, Dybala.Quest'ultimo timo giocherà una parte di gara cotro gli uomini di Scusa e poi, a seconda anche delle sue sensazioni riguardo la caviglia sinistra, anche uno spezzone al Franchi. (...) Stesso discorso per il Faraone e Smalling, mentre Llorente andrà in panchina con il Siviglia. (...) Matic e Pellegrini riposeranno contro la Salernitana per poi rientrare da titolari con la Ficrentina, anche a seconda di punti raccolti stasera e, quindi, in previsione di un rientro in gioco nella corsa alla zona Champions. Celik e Spinazzola nel match di oggi non saranno chiamati in causa: entrambi hanno riportato problemi fisici alla BayArena e saranno preservati per il SIviglia. LA staffetta coinvolgerà naturalmente anche Bove, Wijnaldum e Abraham. (...)

(corsport)