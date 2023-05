Totti: "Per me il portoghese deve restare"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Francesco Totti ospite al Foro Italico per gli Internazionali. La storica bandiera giallorossa nella giornata di ieri ha partecipato all’evento di presentazione del Bnl Italy Major Premier Padel, il primo torneo «combined» nella storia della Federazione Internazionale Padel, dove l’ex numero 10 ha sfidato il tennista Jannik Sinner. A margine dell’evento, Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma: «Se dipendesse da me sarebbe tutto molto più semplice, vediamo cosa succederà, la decisione spetta a lui e alla società». Parole anche per Dybala e la sua possibile permanenza nella Capitale nella prossima stagione: «Non so cosa si siano detti i suoi agenti e la società, però sono sicuro che Paulo sceglierà la soluzione migliore per lui. La cena? Aspettiamo la fine della stagione, poi vedremo».

Il riferimento è alle dichiarazioni del campione del mondo argentino in seguito alla vittoria contro il Feyenoord ai quarti di finale, quando la «Joya» ha affermato che gli farebbe piacere «parlare con lui (Totti, allo stadio quella sera, ndr), magari a cena o per un caffè». Tutto rimandato tra poco più di un mese, quando i giallorossi avranno terminato gli impegni tra campionato ed Europa.

E proprio sul prossimo impegno in Germania l’ex capitano giallorosso si è detto speranzoso, soprattutto vista la vittoria conquistata all’Olimpico: «Mancano ancora 90 minuti, speriamo di raggiungere l’obiettivo che vogliamo tutti».