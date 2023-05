Totti: «José resta? Ora ho poca fiducia Vero, la Champions sarebbe un miracolo»

«Non so se Mourinho rimarrà alla Roma. Prima ero più fiducioso, ora lo sono di meno. Ho parlato con lui, ma non di questo». A margine della Padel Cup, evento organizzato dalla Lega di serie A per la finale di Coppa Italia di ieri tra Fiorentina e Inter, Francesco Totti è tornato a parlare del futuro dello Special One e delle dichiarazioni del tecnico sul mercato della Roma, a suo dire insufficiente per centrare l'obiettivo della Champions League. (...) Lo scorso anno l'ex capitano aveva sondato il terreno per convincere Paulo Dybala ad accettare l'offerta giallorossa. «È un top player, fa la differenza. Speriamo che possa recuperare, faranno di tutto e lui avrà voglia di giocare. Come si batte il Siviglia? Loro sanno come gestire questa partita a differenza della Roma che è in finale di Europa League per la prima volta. Sarò allo stadio, così come ero stato a Tirana». (...)

(corsera)