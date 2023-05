Totti contro Blasi: ecco chi guadagna più like e sponsor con il divorzio

Gli effetti del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi hanno inciso sulla loro vita virtuale e quella dei figli, ma dal punto di vista dei numeri social per alcuni protagonisti è stato un vero affare. Noemi Bocchi, ad esempio, ha aperto il suo profilo (prima chiuso) moltiplicando giorno dopo giorno follower (74mila) e cuoricini. E chi come Bastian, fidanzato di Ilary, ha invece deciso di mantenere il massimo della privacy. Dal giorno della separazione Totti (5,1 milioni di follower) ha aggiunto 399.400 fan su Instagram, con un tasso di crescita dell'8,45%. Blasi (2,2 milioni di seguaci) ha avuto 105.700 fan in più, con una crescita del 5,03%. Il boom si è registrato sia dopo l'annuncio di Dagospia sia il giorno dell'annuncio ufficiale. Il profilo di Chanel Totti (384mila follower su Instagram), invece, è curato dalla Notoria Lab, la stessa agenzia a cui si rivolge la madre. Cristian Totti ha collezionato 99.300 nuovi fan da luglio 2022 a febbraio 2023 ed è fidanzato da più di un anno con Melissa Monti, la quale conta 43.300 seguaci. Cresciuti anche i follower (19.900) di Alex Nuccetelli, amico di Totti, che su Instagram ne ha avuti 2600 in più dopo l'annuncio di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi.

(La Repubblica)