Tornano Solbakken e Camara. Smalling, rinnovo sì e Bayer no

La sfida con il Bologna di domani servirà soprattutto alla Roma di Mourinho per dare minuti a Dybala e Wijnaldum in vista della trasferta con il Bayer Leverkusen. Al Dall'Ara giocherà Solbakken che non può disputare l'Europa League. A centrocampo potrebbe tornare Camara, resterà in panchina uno tra Abraham e Belotti e in difesa ci sarà ancora Cristante. Il recupero di Smalling - il suo manager è in Italia, rinnovo in vista - non è prossimo, difficile che riesca a farcela per il Bayer.

Non ci sarà nemmeno Salvatore Foti, squalificato dalla Uefa per tre giornate (la Roma presenterà ricorso). Il vice di Mou era stato fermato dopo la manata a Gimenez in Roma-Feyenoord. Non sorride nemmeno il Bayer che dice addio fino al termine della stagione a Kossounou e Andrich.

La Roma ha inaugurato la propria squadra Special composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Gli atleti parteciperanno ai tornei organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc.

E grazie alla Figc Tiago Pinto, assieme al vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, è salito in cattedra in occasione del Programma Executive in Management del calcio.

(Il Messaggero)