Titolare o no? Il dubbio Dybala tormenta Mou

L'infortunio di Dybala sta assumendo i contorni del paradosso. L'argentino da giorni continua il suo programma di recupero dall'infortunio alla caviglia. Anche ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo con la speranza di aggregarsi a pieno regime con il gruppo nella rifinitura di questa mattina. La sua convocazione per Leverkusen è certa, molto meno la presenza dal 1'.

La Joya meno gioca più sembra aver problemi. La rotazione esterna della caviglia continua a provocargli dolore. Ma domani l'argentino stringerà i denti e se Mourinho deciderà di lanciarlo dal 1' lui risponderà presente. Smalling partirà per la Germania ma appare molto difficile un suo utilizzo alla BayArena. Il recupero è finalizzato alla partita di fine mese a Budapest.

La società giallorossa ieri ha aperto la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il club ha voluto ringraziare i tifosi per la fiducia e il supporto lasciando invariati i prezzi delle Curve, dei Distinti e di buona parte della Tribuna Tevere. Oltre il 60% degli abbonati potrà rinnovare il proprio posto allo stesso prezzo della stagione in corso. Gli aumenti riguarderanno i posti premium della Tevere e la tribuna Monte Mario.

